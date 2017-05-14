Пекин призвал к сдержанности после очередного ракетного пуска КНДР

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Пекин, 14 мая. Китай призвал к самообладанию после последнего ракетного пуска КНДР. Внешнеполитическое ведомство Китая призывает все стороны проявлять сдержанность и «не делать того, что может обострить напряженность в регионе».

Пекин не приемлет такие действия Пхеньяна, потому что они идут вопреки резолюциям Совета Безопасности (СБ) ООН, говорится в заявлении.

«Ситуация на Корейском полуострове крайне сложная, поэтому все заинтересованные стороны должны проявлять сдержанность», — отметили в МИД Китая.

Напомним, сегодня утром КНДР произвела ракетный пуск. Как отметили в Токио, дальность полета ракеты составила 800 км.

Вашингтон призвал международное сообщество усилить санкции против КНДР в качестве ответной меры.