Пекин призвал к сдержанности после очередного ракетного пуска КНДР
Пекин, 14 мая. Китай призвал к самообладанию после последнего ракетного пуска КНДР. Внешнеполитическое ведомство Китая призывает все стороны проявлять сдержанность и «не делать того, что может обострить напряженность в регионе».
Пекин не приемлет такие действия Пхеньяна, потому что они идут вопреки резолюциям Совета Безопасности (СБ) ООН, говорится в заявлении.
«Ситуация на Корейском полуострове крайне сложная, поэтому все заинтересованные стороны должны проявлять сдержанность», — отметили в МИД Китая.
Напомним, сегодня утром КНДР произвела ракетный пуск. Как отметили в Токио, дальность полета ракеты составила 800 км.
Вашингтон призвал международное сообщество усилить санкции против КНДР в качестве ответной меры.