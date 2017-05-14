Кремль прокомментировал пуск ракеты КНДР возле границ РФ

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Москва, 14 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал министерству обороны России вопрос о запуске ракеты Северной Кореей.

«Это нужно спрашивать у военных, они фиксируют», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о падении ракеты близ российских границ.

Ранее сообщалось, что баллистическая ракета КНДР упала в Японском море, не достигнув исключительной экономической зоны Японии. После этого системы ПВО РФ на Дальнем Востоке привели в состояние повышенной готовности, о чем сообщал российский сенатор Виктор Озеров.