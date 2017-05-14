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Общество
Аномальная концентрация сероводорода зафиксирована в Москве

Аномальная концентрация сероводорода зафиксирована в Москве

11:10  14 Мая 2017
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Аномальная концентрация сероводорода зафиксирована в Москве
Москва, 14 мая. В Москве зафиксировали аномальное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Минувшей ночью концентрация вещества на юге столицы превысила допустимую норму в 17 раз. 

По данным ГПБУ «Мосэкомониторинг», в 04.00 концентрация вещества в Гурьевском проезде была превышена в 10 раз, в пять утра - в 17 раз, а через час  — в 13 раз. 

Уточняется, что зашкаливал уровень сероводорода не только в районе Орехово-Борисово Южное, но также в районах Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и Царицыно.

Ярослава Замысловатова
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