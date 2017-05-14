Необычный снимок «кружащихся в вальсе» галактик сделал телескоп Hubble

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Вашингтон, 14 мая. Научные сотрудники NASA обнародовали уникальное фото, которое удалось снять с помощью космического телескопа Hubble. На данном снимке запечатлена IRAS 06076−2139, которая расположена в созвездии Зайца.

Этот космический объект представлен в виде двух галактик, которые проходят вблизи со скоростью примерно два миллиона километров в час.

Специалисты считают, что они не могут стать единым целым по причине сумасшедшей скорости, поэтому вынуждены некоторое время «кружится в вальсе». Отмечается, что расстояние между галактиками составляет всего лишь 20 тысяч световых лет, поэтому они будут «представлять друг друга в кривом зеркале», сообщает «Инфореактор».