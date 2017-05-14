Кондолиза Райс от имени США пообещала «наказать Россию»

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Вашингтон, 14 мая. Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс уверена, что власти страны накажут Россию за вмешательство в выборы президента, когда сочтут нужным.

«Справляться можно даже с враждебными действиями. Надо России сказать: мы знаем, что за этим стоите вы, и когда мы сочтем нужным, мы накажем вас за ваш поступок», — заявила она в интервью телеканалу PBS.

По мнению Райс, у США как демократической страны с системой сдержек и свободными СМИ нет ничего общего с нынешней Россией. Однако Вашингтон должен стремиться к союзу с Москвой для спасения Сирии и сдерживания Северной Кореи, подчеркивает она.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал ускорить расследование якобы вмешательства РФ в президентские выборы в США. Между тем Россия неоднократно подчеркивала, что обвинения Вашингтона безосновательны и не подкрепляются доказательной базой.