Тиллерсон не боится потерять независимость после отставки главы ФБР

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 14 мая. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не боится утратить независимость на посту после того, как Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми.

По словам Тиллерсона, он совсем не обеспокоен тем, насколько независимым он может быть, занимая пост главы Госдепа. «У меня отличные отношения с президентом. Я понимаю, каковы его цели. Когда я не совсем понимаю, каковы его цели, мы говорим об этом», — заявил он в интервью телеканалу NBC News.

Кроме того, он добавил, что понимает, что должен добиваться доверия Трампа каждый день.»Я предан тому, чтобы помогать президенту достигать его цели, помогать ему быть успешным», — признался Тиллерсон.