ПВО на Дальнем Востоке приведены в боеготовность после запуска ракеты КНДР

В закладки

Скопировать

Москва, 14 мая. Системы противовоздушной обороны России на Дальнем Востоке привели в состояние повышенной готовности после того, как КНДР произвела пуск ракеты. Об этом сообщил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров.

По мнению сенатора, Россия осознает, что не является объектом нападения. «Но чтобы обезопасить себя от возможных инцидентов, мы держим наши системы ПВО на Дальнем Востоке в состоянии повышенной боеготовности», — добавил он в интервью РИА Новости.

Озеров также прокомментировал заявление пресс-службы Белого дома, предположившей, что ракетный пуск КНДР должен был разочаровать Россию. По его словам, Москва в состоянии самостоятельно проанализировать международную ситуацию и наличие внешних угроз.

Накануне стало известно, что баллистическая ракета КНДР упала в Японском море, не достигнув исключительной экономической зоны Японии. Япония в ответ заявила протест Северной Корее в связи с испытаниями ракеты.