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Политика
ПВО на Дальнем Востоке приведены в боеготовность после запуска ракеты КНДР

ПВО на Дальнем Востоке приведены в боеготовность после запуска ракеты КНДР

10:59  14 Мая 2017
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ПВО на Дальнем Востоке приведены в боеготовность после запуска ракеты КНДР

Москва, 14 мая. Системы противовоздушной обороны России на Дальнем Востоке привели в состояние повышенной готовности после того, как КНДР произвела пуск ракеты. Об этом сообщил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров.

По мнению сенатора, Россия осознает, что не является объектом нападения. «Но чтобы обезопасить себя от возможных инцидентов, мы держим наши системы ПВО на Дальнем Востоке в состоянии повышенной боеготовности»,  — добавил он в интервью РИА Новости.

Озеров также прокомментировал заявление пресс-службы Белого дома, предположившей, что ракетный пуск КНДР должен был разочаровать Россию. По его словам, Москва в состоянии самостоятельно проанализировать международную ситуацию и наличие внешних угроз.

ПВО на Дальнем Востоке приведены в боеготовность после запуска ракеты КНДР

Накануне стало известно, что баллистическая ракета КНДР упала в Японском море, не достигнув исключительной экономической зоны Японии. Япония в ответ заявила протест Северной Корее в связи с испытаниями ракеты.

 

Алексей Громов
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