Сестра победителя «Евровидения-2017» раскрыла секрет его успеха

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Киев, 14 мая. Автор музыкальной композиции португальца Сальвадора Собрала, который победил на прошедшем в Киеве «Евровидении», рассказала, почему данная песня стала такой успешной.

Автором песни «Amar pelos dois», которую исполнил 27-летний португалец на «Евровидении-2017», является его родная сестра Луиса Собрал.

По ее словам, когда она писала эту песню, то рассчитывала, что именно простота привлечет ценителей музыки, добавив, что это стало залогом успеха.

Кроме того, девушка отметила превосходное исполнение композиции и непередаваемые эмоции победителя конкурса, сообщает New Inform.

«Когда он пел, я видела в его глазах каждое слово. Он сделал ее особенной», — считает женщина.

Напомним, победу на международном песенном конкурсе «Евровидение», который прошел в украинской столице, одержал португальский певец Сальвадор Собрал. Ранее выяснилось, что у талантливого исполнителя порок сердца, ему срочно нужна операция по пересадке главного органа.