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Трамп: Россия не обрадуется новому пуску ракеты КНДР

Трамп: Россия не обрадуется новому пуску ракеты КНДР

10:56  14 Мая 2017
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Трамп: Россия не обрадуется новому пуску ракеты КНДР

Вашингтон, 14 мая. Президент США Дональд Трамп прокомментировал новый запуск ракеты КНДР. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Как отмечает Белый дом, Трамп не уверен, что «Россия обрадуется» пуску. По данным Вашингтона, ракета КНДР упала «ближе к России, чем к Японии».

Кроме того, США настаивают на ужесточении санкций против Пхеньяна в свете регулярных ракетных пусков. Ранее сообщалось, что КНДР в воскресенье провела новые ракетные испытания недалеко от западного побережья. Длительность полета ракеты составила 30 минут, дальность — 800 километров.

#трамп
Алексей Громов
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