Трамп: Россия не обрадуется новому пуску ракеты КНДР
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Вашингтон, 14 мая. Президент США Дональд Трамп прокомментировал новый запуск ракеты КНДР. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Как отмечает Белый дом, Трамп не уверен, что «Россия обрадуется» пуску. По данным Вашингтона, ракета КНДР упала «ближе к России, чем к Японии».
Кроме того, США настаивают на ужесточении санкций против Пхеньяна в свете регулярных ракетных пусков. Ранее сообщалось, что КНДР в воскресенье провела новые ракетные испытания недалеко от западного побережья. Длительность полета ракеты составила 30 минут, дальность — 800 километров.
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