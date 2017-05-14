Путин поблагодарил Земана за помощь в развитии отношений России и Чехии

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Китай, 14 мая. Глава российского государства Владимир Путин заявил, что в Кремле ждут визита чешского главы Милоша Земана в ноябре текущего года.

Путин отметил, что в России знают позицию Праги относительно отношений двух стран, добавив, что в существенной степени благодаря президенту Чехии эти отношения развиваются.

Лидер РФ также полагает, что прошедшая беседа может быть «частью подготовки визита Земана в ноябре в Россию».

«Российские и чешские ведомства уже начали эту подготовку, министерство культуры, министерство иностранных дел уже готовят выставку в Москве, чему мы очень рады, убежден, что российская публика, российские ценители искусства тоже будут очень рады и с удовольствием познакомятся с этой выставкой», — подчеркнул российский президент.

Кроме того, в экономической области, невзирая на спад прошлых лет, зафиксировано увеличение товарооборота на 44%, что, несомненно, является отличным признаком и хорошей тенденцией.