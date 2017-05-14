Индия объяснила, почему решила бойкотировать форум в Пекине

В закладки

Скопировать





Дели, 14 мая. Власти Индии решили бойкотировать проходящий в Китае международный форум «Один пояс – один путь». Причиной стали политические разногласия Нью-Дели с Исламабадом.

Как заявили сегодня представители МИД Индии, власти страны не согласны с идеей китайско-пакистанского экономического коридора, который должен пройти по территории Гилгит-Балтистана. Эти земли являются спорными для Нью-Дели и Исламабада, уточнил телеканал NDTV.

«Ни одна страна не согласится с проектом, который игнорирует важнейшие проблемы, касающиеся ее суверенитета и территориальной целостности», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Как сообщалось ранее, международный экономический форум «Один пояс – один путь» открылся в Пекине утром 14 мая.