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Новости Сирии
Сирия: первая партия боевиков покинула район Аль-Кабун в Дамаске

Сирия: первая партия боевиков покинула район Аль-Кабун в Дамаске

10:31  14 Мая 2017
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Сирия: первая партия боевиков покинула район Аль-Кабун в Дамаске

Дамаск, 14 мая. Первая партия террористов и их родственники покинули район Аль-Кабун, расположенный в восточной части Дамаска. Об этом сообщает сегодня портал Al-Masdar News. 

По данным ресурса, по меньшей мере 50 боевиков и их семьи покинули Аль-Кабун. Ожидается, что еще 250 экстремистов выйдут сегодня днем.

Ранее сообщалось, что  13 тысяч беженцев смогли выйти из сирийской Ракки, занятой террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в России). 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #дамаск #игил #ракка
Дана Балан
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