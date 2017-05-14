Сирия: первая партия боевиков покинула район Аль-Кабун в Дамаске

В закладки

Скопировать

Дамаск, 14 мая. Первая партия террористов и их родственники покинули район Аль-Кабун, расположенный в восточной части Дамаска. Об этом сообщает сегодня портал Al-Masdar News.

По данным ресурса, по меньшей мере 50 боевиков и их семьи покинули Аль-Кабун. Ожидается, что еще 250 экстремистов выйдут сегодня днем.

Ранее сообщалось, что 13 тысяч беженцев смогли выйти из сирийской Ракки, занятой террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в России).

* Организация запрещена на территории РФ.