Сирия: первая партия боевиков покинула район Аль-Кабун в Дамаске
В закладки
Дамаск, 14 мая. Первая партия террористов и их родственники покинули район Аль-Кабун, расположенный в восточной части Дамаска. Об этом сообщает сегодня портал Al-Masdar News.
По данным ресурса, по меньшей мере 50 боевиков и их семьи покинули Аль-Кабун. Ожидается, что еще 250 экстремистов выйдут сегодня днем.
Ранее сообщалось, что 13 тысяч беженцев смогли выйти из сирийской Ракки, занятой террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в России).
* Организация запрещена на территории РФ.
Комментарии