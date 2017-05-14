Лавров прокомментировал истерику американских СМИ вокруг его фото с Трампом

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Пекин, 14 мая. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не знает причин шумихи, поднятой американскими СМИ вокруг фотографий, сделанных во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

«Не знаю», — кратко ответил министр на вопрос о причинах скандала вокруг фотоснимков. При этом Лавров заметил, что ситуацию уже прокомментировали и в администрации Штатов. «Белый дом объяснил, что никакого скандала не было, у них на сайте висит, что всё было согласовано, также как в отношении других министров», — добавил он.

Скандал в прессе США раздули после того, как МИД РФ опубликовл фото, на которых Трамп пожимает руку Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку. Возмущение ряда американских журналистов вызвало то, что их на освещение переговоров 10 мая не допустили.

