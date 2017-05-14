Глава «Газпрома» рассказал, как продвигается строительство «Силы Сибири»

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Москва, 14 мая. Возведение газового провода «Сила Сибири» идет с быстрее, чем ожидалось, поскольку на данный момент построено свыше 740 километров газопровода. Об этом сегодня заявил председатель правления российской компании Алексей Миллер.

По его словам, благополучно продвигается строительство проекта «Сила Сибири». На данный момент реализация идет с опережением графика — построена трасса на расстоянии почти две тысячи километров, а также построено более 740 километров газопровода.

Миллер также напомнил, что в минувший четверг открылся пункт пропуска на границе Российской Федерации и Китая для строительства перехода газопровода под рекой Амур.

Напомним, три года назад «Газпром» и CNPC подписали соглашение о поставках голубого топлива из РФ в Китай по восточному маршруту. Договор был подписан сроком на 30 лет.