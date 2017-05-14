Миллер сообщил, когда «Газпром» утвердит условия поставок газа в КНР

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Пекин, 14 мая. Глава правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях форума «Один пояс - один путь» в Пекине рассказал, когда российская корпорация утвердит условия поставки газа из Дальнего Востока в Китай.

По его словам, «Газпром» рассчитывает, что эти вопросы будут согласованы до конца 2017 года. При этом Миллер сообщил, что поставляемый газ будет пересекать границу РФ и КНР в районе Дальнереченска.

«Мы в качестве развития проекта «Сила Сибири» начинаем работу по изучению возможности поставок трубопроводного газа в Китай из районов Дальнего Востока», — сообщил глава российской компании.

Он также уточнил, что проведенные ранее предварительные технико-экономические обоснования показали, что этот проект экономически целесообразен и осуществим с технической точки зрения.

К коммерческим переговорам по поставкам газа из районов Дальнего Востока стороны приступят в середине года, а основные документы по поставкам планируется подписать до конца 2017 года, заключил Миллер.

