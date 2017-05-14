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Политика
Путин пошутил с президентом Чехии о курении Лаврова

Путин пошутил с президентом Чехии о курении Лаврова

10:31  14 Мая 2017
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Путин пошутил с президентом Чехии о курении Лаврова

Пекин, 14 мая. Чешский лидер Милош Земан перед стартом переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках форума «Один пояс — один путь» в столице Китая пошутил по поводу курения главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова. 

Земан обратился к Лаврову со словами: «Господин министр, вы так же курящий, как и я, но президент всегда запрещает курить». Путин тут же услышал реплику и отметил, что он ничего не запрещает, а просто не советует. 

Кроме того, сам российский дипломат заявил, что запрещает ему «не столько президент, сколько Государственная дума». 

Ранее Путин сыграл на рояле, пока ждал председателя КНР Си Цзиньпина. 

#путин #лавров #китай #пекин #земан
Дана Балан
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