Путин пошутил с президентом Чехии о курении Лаврова

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Пекин, 14 мая. Чешский лидер Милош Земан перед стартом переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках форума «Один пояс — один путь» в столице Китая пошутил по поводу курения главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова.

Земан обратился к Лаврову со словами: «Господин министр, вы так же курящий, как и я, но президент всегда запрещает курить». Путин тут же услышал реплику и отметил, что он ничего не запрещает, а просто не советует.

Кроме того, сам российский дипломат заявил, что запрещает ему «не столько президент, сколько Государственная дума».

Ранее Путин сыграл на рояле, пока ждал председателя КНР Си Цзиньпина.