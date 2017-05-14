В закладки

Скопировать

Сирия, 14 мая. ВВС САР нанесли авиаудары по укрепрайонам ИГ** вблизи города Укейрибат на востоке провинции Хама. Турецкая армия провела ракетный обстрел позиций SDF**** к северу от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): обстреляла позиции боевиков близ города Дума в Дамаске; открыла огонь по опорным пунктам боевиков в районе гор Туркмен в Латакии; вела ответный обстрел позиций исламистов в районе населенных пунктов Умм Шаршух, Кафр Ляха, Джабурин и Тельбиса в Хомсе; обстреляла укрепрайоны боевиков на юге Даръа; нанесла серию авиаударов по ИГ в окрестностях населенного пункта Укейрибат.

Турция: нанесла ракетные удары по укрепрайонам курдов в районе населенного пункта Тель Рифъат на севере Алеппо.

Курды: потеряли трех бойцов в результате теракта ИГИЛ* недалеко от населенного пункта Аль-Аталя в провинции Хасака.

Сирийская свободная армия (ССА)**: обстреляла позиции САА в районе населенного пункта Хадар в провинции Эль-Кунейтра.

Международная коалиция: сбросила бомбы в западной части провинции Аль-Анбар в Ираке, уничтожив 12 боевиков ИГ.

Провинция Дамаск

Вчера боевики потерпели сокрушительное поражение в битве за Аль-Кабун и Тишрин на северо-востоке Дамаска. Согласно военному источнику в Дамаске, исламисты группировки вооруженной оппозиции «Файлак Аль-Рахман» сдали оккупированные районы после потери значительных территорий в течение последних двух недель. Аль-Кабун и Тишрин находились под контролем радикалов почти пять лет.

Согласно данным, опубликованным ливанским информагентством Al Masdar News, сегодня утром боевики, оставшиеся в районе Аль-Кабун, начали передавать свои боеприпасы, в том числе пулеметы и ручные гранаты, Сирийской арабской армии (САА) в рамках подготовки к выезду в провинцию Идлиб. Правительственные войска выступили с заявлением о том, что любой желающий остаться в Аль-Кабуне может урегулировать свой правовой статус с правительством, перевезти свою семью в район и вернуться к мирной жизни.

Тем временем военные действия на северо-востоке Дамаска продолжились. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что войска САР обстреляли позиции боевиков близ населенного пункта Дума. Никакой информации о нанесенном уроне пока не поступало. Напомним, город находится в районе Восточная Гута, на территории которого находится одна из зон деэскалации, утвержденных при посредничестве представителей РФ в Астане. Однако радикалы вооруженной оппозиции регулярно атакуют укрепрайоны правительственных войск, САА вынуждена открывать ответный огонь.

Провинция Латакия

Оппозиционный источник SOHR сообщает, что армия Башара Асада обстреляла опорные пункты боевиков в районе гор Туркмен. Официального подтверждения, однако, данная информация пока не получила. В целом Латакия является одним из самых мирных регионов Сирии, поскольку большинство населения здесь принадлежит к алавитам, которые поддерживают силы правительственного режима. Однако на севере и северо-востоке провинции нередко происходят взаимные перестрелки между САА и отрядами вооруженной оппозиции.

Провинция Алеппо

По данным источника, подконтрольного вооруженной оппозиции, прогремели взрывы в районе населенного пункта Тель Рифъат на севере провинции. Известно, что ракетные удары наносились турецкими подразделениями по позициям Сирийской демократической армии (SDF)****. Данных о возможных пострадавших в результате обстрела нет. Турецкие войска постоянно ведут обстрел территорий, занятых курдами, несмотря на официальное завершение операции «Щит Евфрата». Турция пытается предотвратить появление независимого Курдистана в непосредственной близости своих границ.

Провинция Хомс

Информагентство SOHR сообщает о новых артиллерийских обстрелах со стороны сирийской армии позиций боевиков к северу от Хомса в районе населенных пунктов Умм Шаршух, Кафр Ляха, Джабурин и Тельбиса. Напомним, в северной части провинции располагается анклав вооруженной оппозиции. Ранее также сообщалось об авиаударах ВВС Сирии по полевым лагерям исламистов близ упомянутых населенных пунктов. Данная территория является одной из зон безопасности, тем не менее, антиправительственные группировки в данном регионе продолжают вести провокационные обстрелы укрепрайонов армии САР.

Тем временем в восточной части провинции правительственные силы пока приостановили наступательные действия. Войска сирийской армии и террористы ИГИЛ* обмениваются взаимными перестрелками. Ранее же армии Башара Асада удалось значительно продвинуться в районе горной гряды Аш-Шумария и к востоку от Пальмиры близ развязки Ат-Талила.

Провинция Даръа

САА обстреляла укрепрайоны боевиков в частично оккупированном районе Даръа Аль-Балад на юге административного центра провинции. Об этом сообщил оппозиционный источник. Сведений о пострадавших в результате обстрела не поступало. Юг и юго-запад Даръа входит в одну из зон деэскалации, однако в данном регионе действует радикальная группировка вооруженной оппозиции «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, на которую действие меморандума не распространяется.

Две трети территорий провинции находится под контролем вооруженной оппозиции. Основные сражения между боевиками и войсками правительства ведутся за контроль над территорией города Даръа.

Провинция Ракка

Все больше мирных жителей покидают территорию города Ракка и его окрестностей. За последние дни город покинули уже более 20 тысяч беженцев. Сирийская демократическая армия и курдские отряды YPG планомерно продвигаются в направлении административного центра провинции. Активную поддержку объединенным курдским войскам оказывают ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки.

Накануне курдам уже удалось занять территории четырех ферм и хлопкового завода, расположенных всего в четырех километрах к северу от неофициальной столицы «Исламского государства»*. Отряды SDF и YPG действуют в рамках антитеррористической кампании «Гнев Евфрата».

Провинция Хама

Правительственные ВВС нанесли серию авиаударов по укрепленным районам боевиков «Исламского государства» в окрестностях населенного пункта Укейрибат в восточной части провинции, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Никаких сведений об итогах боевого вылета источник не приводит. Напомним, сирийские войска продолжают наступление со стороны горной цепи Аш-Шумария и газового поля Аш-Шаир, расположенных на востоке соседней провинции Хомс, в направлении трассы Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия, дабы обезопасить ключевую магистраль, связывающую стратегические позиции армии САР. Город Укейрибат, находящийся в этом районе, является самым крупным оплотом террористов ИГИЛ в регионе. Боевики террористического формирования в последние дни несколько раз пытались атаковать блокпосты САА, рассчитывая взять под контроль часть шоссе. Однако все нападения отрядов ИГ были отбиты.

Провинция Хасака

Три бойца Сирийской демократической армии погибли в результате подрыва на крупнокалиберной мине, заложенной террористами ИГИЛ. В момент взрыва курды двигались на автомобиле по шоссе недалеко от населенного пункта Аль-Аталя, расположенного к югу от прифронтового города Аль-Шаддади в южной части провинции Хасака. В этом районе пролегает линия соприкосновения между отрядами демократических сил и «Исламского государства».

Время от времени здесь фиксируются стычки между сторонами. Боевики надеются продвинуться дальше на север провинции, однако пока безуспешно. Курды занимают большую часть Хасаки. Террористы ИГ контролируют лишь территории на юге. Их главным форпостом в регионе является город Маргада.

Провинция Кунейтра

Оппозиционный источник сообщил о том, что боевики обстреляли позиции САА в районе населенного пункта Хадар в северной части провинции Кунейтра. В свою очередь, войска САР открыли огонь по опорным пунктам исламистов в районе населенного пункта Аль-Хумейдия. Данные о потерях сторон пока не оглашались. Провинция находится на границе с Ливаном, территорию Кунейтры пополам делят отряды вооруженной оппозиции и правительственных сил. В южной части провинции также базируются отряды террористов «Исламского государства».

Ирак

ВВС антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, сбросили бомбы в западной части провинции Аль-Анбар недалеко от сирийской границы. Под ударами оказались военные объекты «Исламского государства» в оккупированном городе Ана. Согласно данным информагентства Iraqi News, в результате авиаудара были нейтрализованы как минимум 12 боевиков террористической группировки. Однако террористы ИГ по-прежнему контролируют значительную часть провинции. В последние месяцы коалиционная авиация заметно активизировала работу на этом направлении.

* Организация запрещена на территории РФ.