Донбасс: силовики за сутки выпустили 190 снарядов по территориям ЛНР

В закладки

Скопировать

Луганск, 14 мая. Киевские силовики восемь раз за минувшие сутки обстреляли территории Луганской народной республики, заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В ведомстве уточнили, что украинские военные применяли минометы, гранатометы, БМП и стрелковое оружие. Под огнем ВСУ оказались, в частности, районы населенных пунктов Смелое, Алмазное, Калиново, Калиновка, Желобок и Фрунзе.

Всего по территории республики было выпущено около 190 снарядов. К счастью, жертв и раненых в результате обстрелов среди мирного населения и военнослужащих ЛНР и нет, добавил представитель Народной милиции.

