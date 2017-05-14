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Новороссия
Донбасс: силовики за сутки выпустили 190 снарядов по территориям ЛНР

Донбасс: силовики за сутки выпустили 190 снарядов по территориям ЛНР

9:54  14 Мая 2017
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Донбасс: силовики за сутки выпустили 190 снарядов по территориям ЛНР

Луганск, 14 мая. Киевские силовики  восемь раз за минувшие сутки обстреляли территории Луганской народной республики, заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В ведомстве уточнили, что украинские военные применяли минометы, гранатометы, БМП и стрелковое оружие. Под огнем ВСУ оказались, в частности, районы населенных пунктов Смелое, Алмазное, Калиново, Калиновка, Желобок и Фрунзе. 

Всего по территории республики было выпущено около 190 снарядов. К счастью, жертв и раненых в результате обстрелов среди мирного населения и военнослужащих ЛНР и нет, добавил представитель Народной милиции. 
 

#донбасс #лнр
Ярослава Замысловатова
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