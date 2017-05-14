Три человека погибли в результате землетрясения на севере Ирана
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Тегеран, 14 мая. На севере Ирана вблизи с границей Туркменистана случилось сильное землетрясение магнитудой 5,7, в результате которого погибло несколько человек. Об этом сегодня передает информационное агентство ISNA.
Согласно имеющейся информации, три человека погибли, более 200 человек получили ранения. Кроме того, в 11 населенных пунктах по причине подземных толчков было нарушено электрическое снабжение, сообщает Газета.Ru.
Известно, что в устранении последствий стихии принимают участие спасательные службы, правоохранительные органы и военнослужащие.
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