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Экономика
Стало известно, когда Mini выпустит финальную модель Superhero

Стало известно, когда Mini выпустит финальную модель Superhero

12:08  14 Мая 2017
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Стало известно, когда Mini выпустит финальную модель Superhero

Оксфорд, 14 мая. Автомобильный концерн Mini выпустит свое последнее авто Superhero через два года. Данная модель не станет чем-то особенным и, вероятно, будет простым транспортным средством.

Пару лет назад президент компании Mini Питер Шварценберг внес предложение перенести образ супергероев комиксов Marvel в дизайн машины, однако на сегодняшний день они не пользуются спросом, поэтому тематическую линейку сократят до пяти главных моделей. В перспективе у авто изменят экстерьер и интерьер. Главным образом речь идет о Mini Cooper, Cooper Convertible, Clubman, а также Countryman. Название пятой модели пока не разглашается.

В ходе автомобильного шоу в Нью-Йорке руководитель компании Себастьян Макензен заявил, что пятая модель этой линейки будет оснащена электрическим двигателем, а на рынок попадет к 2019 году.

Специалисты полагают, что это может быть Rocketmen или Superleggera. 

 

#авто #mini
Дана Балан
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