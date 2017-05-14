Путин и Эрдоган кратко переговорили в кулуарах форума в Пекине

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Пекин, 14 мая. Президент России Владимир Путин кратко переговорил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в кулуарах форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что стороны вновь вернулись к некоторым вопросам, поднятым на переговорах в Сочи.

«Путин кратко переговорил с президентом Турции Эрдоганом, в том числе и в продолжение недавнего сочинского диалога», — сказал представитель Кремля.

Напомним, переговоры Путина и Эрдогана в Сочи прошли 3 мая. На повестку дня были вынесены российско-турецкие отношения, а также региональные и международные проблемы. Особое внимание было уделено совместной борьбе с терроризмом, а также ситуации в Сирии.

