Путин и Си Цзиньпин обсудили ракетный пуск Северной Кореи

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Пекин, 14 мая. Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин обеспокоены растущей напряженностью на Корейском полуострове. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Встреча прошла на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине. «Разумеется, достаточно подробно поговорили по ситуации на Корейском полуострове, была выражена обоюдная обеспокоенность тем, как развивается эта ситуация, как растёт напряжённость», — сообщил представитель Кремля.

Кроме того, Песков добавил, что лидеры двух государств также выразили обеспокоенность в связи с очередным ракетным пуском КНДР.

Напомним, запуск ракеты из региона вблизи своего западного побережья Северная Корея произвела в воскресенье, 14 мая, произвела. По данным военных Южной Кореи, запуск был произведен в регионе Кусон, расположенном к северо-западу от столицы Пхеньяна.

В Сеуле утверждают, что запущенная ракета была баллистической.