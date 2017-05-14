Сирия: 13 тыс. беженцев вышли из Ракки, занятой ИГ

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Ракка (Сирия), 14 мая. За последние два дня из Ракки вышли порядка 13 тысяч беженцев.

По словам руководителя комитета гражданской ассамблеи Ракки Абдусалама Хемсорика, в настоящее время идет освобождение города от террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»*. В течение четыре днем от боевиков были освобождены почти 200 квадратных километров.

«За два последних дня мы приняли 13 тысяч беженцев из деревень Мейселон и Селаа к северу от Ракки, а также из других деревень провинции», — сообщил глава комитета гражданской ассамблеи Ракки.

В настоящее время беженцев отправляют в район города Айн Исса, им предоставляют воду и хлеб.

* Организация запрещена на территории РФ.