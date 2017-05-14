В соцсетях высмеяли Трампа за незаконченный твит

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Вашингтон, 14 мая. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп стал объектом насмешек пользователей социальных сетей после того, как опубликовал незаконченный твит.

На своей странице в социальной сети американский лидер опубликовал сообщение, содержащее лишь одно слово: «Мы». Практически сразу пост был удален.

Некоторые пользователи вспомнили песню группы Queen «We Will Rock You», а кто-то решил дописать пост за главу государства: «Мы нуждаемся в кнопке для редактирования».

Другие пользователи пришли к выводу, что на самом деле президент Соединенных Штатов Америки собирался написать слово: «Я».