Путин: К визиту Си Цзиньпина в Росиию готовится пакт документов

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Пекин, 14 мая. Российский лидер Владимир Путин заявил, что предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву является ключевым событием двусторонней повестки дня.

По словам главы государства, в настоящее время идет подготовка документов.

«Наше правительство, администрация президента РФ, канцелярия ЦК КПК готовят целый пакет хороших документов, в том числе и план действий по реализации наших стратегических инициатив на ближайшие годы», — сообщил Владимир Путин перед началом встречи со своим китайским коллегой.

Путин отметил, что Москва и Пекин смогли добиться того, что сотрудничество между государствами возвращается на прежний уровень.