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Эксперт предположил, что кибератаки только начинаются

Эксперт предположил, что кибератаки только начинаются

7:35  14 Мая 2017
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Эксперт предположил, что кибератаки только начинаются

Вашингтон, 14 мая. Эксперт из Соединенных Штатов Америки назвал кибератаки «детскими шалостями» и предсказал новые угрозы.

Американский специалист по компьютерной безопасности Ори Эйсен заявил, что прошедшая кибератака является началом масштабной диверсии. Он отметил, что у массовой кибератаки, которая была совершена в пятницу, не было серьезных последствий. Однако хакеры могут обрушить работу более 100 миллионов компьютеров.

Под угрозой также находятся компьютерные системы, которые обеспечивают работу на атомных электростанциях.

Эксперт предположил, что кибератаки только начинаются

Настасья Шеркунова
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