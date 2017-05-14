Эксперт предположил, что кибератаки только начинаются

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Вашингтон, 14 мая. Эксперт из Соединенных Штатов Америки назвал кибератаки «детскими шалостями» и предсказал новые угрозы.

Американский специалист по компьютерной безопасности Ори Эйсен заявил, что прошедшая кибератака является началом масштабной диверсии. Он отметил, что у массовой кибератаки, которая была совершена в пятницу, не было серьезных последствий. Однако хакеры могут обрушить работу более 100 миллионов компьютеров.

Под угрозой также находятся компьютерные системы, которые обеспечивают работу на атомных электростанциях.