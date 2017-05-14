Китай выделит $124 млрд на проекты Шелкового пути

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Пекин, 14 мая. Китайское руководство планирует в течение ближайших трех лет выделит 60 миллиардов юаней (8,7 миллиардов долларов) для помощи развивающимся странам, которые принимают участие в процессе строительства нового Шелкового пути.

По словам китайского лидера Си Цзиньпина, всего на проекты будет выделено почти 125 миллиардов долларов.

В воскресение в китайской столице открылся форум в рамках стратегии «Один пояс — один путь». На форум приехали руководители практически 30 государств, а также представители международных организаций. В мероприятиях принимает участие президент России Владимир Путин.