Белый дом: Ракетный пуск КНДР должен был разочаровать Россию
Вашингтон, 14 мая. Пресс-служба Белого дома сообщила, что в администрации США считают, что ракетный пуск, совершенный Северной Кореей вечером в субботу, должен был разочаровать Россию.
Сообщается, что президенту США Дональду Трампу незамедлительно сообщили о зафиксированном ракетном испытании.
«С учетом того, что ракеты была так близко к российской территории – фактически, ближе к России, чем к Японии – президент США не может представить, чтобы Россия была довольна», — отмечается в сообщении.
Стоит отметить, что ранее в сообщениях Белого дома о северокорейских ракетных испытаниях, Россия не упоминалась.
Ранее Газета.ру сообщала, что 23.28 по московскому времени Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья. Ракета пролетела 800 км и упала в Японском море.