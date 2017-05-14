Белый дом: Ракетный пуск КНДР должен был разочаровать Россию

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Вашингтон, 14 мая. Пресс-служба Белого дома сообщила, что в администрации США считают, что ракетный пуск, совершенный Северной Кореей вечером в субботу, должен был разочаровать Россию.

Сообщается, что президенту США Дональду Трампу незамедлительно сообщили о зафиксированном ракетном испытании.

«С учетом того, что ракеты была так близко к российской территории – фактически, ближе к России, чем к Японии – президент США не может представить, чтобы Россия была довольна», — отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что ранее в сообщениях Белого дома о северокорейских ракетных испытаниях, Россия не упоминалась.

Ранее Газета.ру сообщала, что 23.28 по московскому времени Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья. Ракета пролетела 800 км и упала в Японском море.