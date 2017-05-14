Путин раскрыл причины терроризма и нелегальной миграции

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Пекин, 14 мая. Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на открытии форума «Один пояс — один путь» заявил, что причинами международного терроризма и нелегальной миграции являются бедность, социальная неустроенность и колоссальный разрыв в уровне развития стран.

«Мы не справимся с этими вызовами, если не преодолеем стагнацию, застой в глобальном экономическом развитии», — сказал российский глава.

Он также отметил, что в настоящее время все чаще отвергаются идеи открытости и свободы торговли, зачастую и прежними сторонниками данных идей.

Путин подчеркнул, что дисбаланс в социально-экономическом развитии, а также кризис прежней модели глобализации ведут к негативным последствиям для мирового сообщества.