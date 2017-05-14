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Весь мир
Глава Китая призвал страны к уважению территориальной целостности друг друга

Глава Китая призвал страны к уважению территориальной целостности друг друга

6:43  14 Мая 2017
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Глава Китая призвал страны к уважению территориальной целостности друг друга

Пекин, 14 мая. Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин заявил, что все страны мира обязаны уважать территориальную целостность друг друга.

В ходе выступления на открытии форума «Один пояс — один путь» в Пекине, китайский глава призвал все государства мира уважать суверенитет других стран.

«Страны должны уважать суверенитет, территориальную целостность, путь социального развития, коренные интересы и озабоченности друг друга», — сказал Си Цзиньпин.

Ранее Газета.ру сообщала, что в субботу в столице Китая открылся двухдневный форум по международному сотрудничеству «Один пояс — один путь».

Ирина Новикова
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