Глава Китая призвал страны к уважению территориальной целостности друг друга

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Пекин, 14 мая. Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин заявил, что все страны мира обязаны уважать территориальную целостность друг друга.

В ходе выступления на открытии форума «Один пояс — один путь» в Пекине, китайский глава призвал все государства мира уважать суверенитет других стран.

«Страны должны уважать суверенитет, территориальную целостность, путь социального развития, коренные интересы и озабоченности друг друга», — сказал Си Цзиньпин.

Ранее Газета.ру сообщала, что в субботу в столице Китая открылся двухдневный форум по международному сотрудничеству «Один пояс — один путь».