Сирия новости 14 мая 07.00: САА взяла под контроль холм в Алеппо, в Хомсе обострился конфликт с ССА
Сирия, 14 мая. Армия правительства Сирии взяла под контроль холм в районе авиабазы «Джирах» в Алеппо, в Хомсе обострился конфликт между ССА и правительственной армией. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА): правительственная армия вернула контроль над Кабуном в Дамаске, вошла в Тишрин, заняла холм в районе авиабазы «Джирах» в Алеппо. В провинции Хомс идут столкновения с ССА**. САА развернула для борьбы с боевиками системы ПВО малой дальности, стремясь достичь перекрестка Аль-Танф у иракской границы в Хомсе.
«Исламское государство»: боевики штурмовали позиции HTS севернее лагеря в Дамаске, опубликовали видео, на котором террорист-смертник на машине взрывается у позиций SDF в Ракке. В Мосуле террористами был сбит вертолет ВВС Ирака.
Провинция Дамаск
Террористы «Исламского государства»* штурмовали позиции HTS севернее лагеря в Дамаске.
Сирийские правительственные войска взяли под контроль населенный пункт Кабун на северо-востоке от Дамаска.
Боевики из района Аль-Кабун, которые не хотят уезжать, могут урегулировать правовой статус и остаться там. Все остальные отправятся в Идлиб.
Армия правительства Сирии вошла в район Тишрин в Дамаске, саперы приступили к разминированию.
Один из боевиков признался, что работая с «Белыми касками», они занимались подделкой фактов для обвинения САА.
Боевики «Джейш аль-Ислам»***** сообщили, что по меньшей мере трое солдат армии правительства Сирии было убито во время столкновений в районе Тишрин в северо-восточном Дамаске.
Провинция Алеппо
Армия правительства Сирии взяла под контроль холм в районе авиабазы «Джирах».
Лагерь беженцев Зогхара в западном Джараблусе вырос в три раза за две недели из-за беженцев района Аль-Ваер.
Турецкая артиллерия ведет огонь по позициям SDF**** в Тель Рифате.
Боевики «Ахрар аш-Шам» арестовали одного из командиров группировки «Джабхат Ансар аль-Ислам» (часть ССА) в городе Аль-Хара на северо-западе провинции по подозрению в связях с ИГ*. После этого между двумя группировками разгорелись вооруженные столкновения.
Провинция Хомс
Обострился конфликт между ССА и САА на востоке страны. Боевики используют «Грады», правительственная армия наносит авиаудары по конвоям и скоплением джихадистов в сирийской пустыне, сообщает портал Аlmasdarnews.
Армия правительства Сирии отбила у боевиков селение Ас-Саба Бияр и направляется к перекрестку Аль-Танф у иракской границы.
Армия правительства Сирии развернула для борьбы с боевиками системы ПВО малой дальности, стремясь достичь перекрестка Аль-Танф у иракской границы.
По информации Аlmasdarnews, несколько сирийских журналистов были тяжело ранены в результате атаки террористов «Исламского государства» на востоке провинции. Они были доставлены в полевой госпиталь для срочного лечения наряду с другими раненными.
Провинция Дейр эз-Зор
Солдаты армии правительства Сирии отразили очередную атаку террористов «Исламского государства», ликвидировав десять террористов в районе авиабазы Дейр эз-Зора.
Провинция Даръа
Сотни боевиков сложили оружие и сдались властям в населенном пункте Махаджа.
Провинция Идлиб
Сообщается, что боевики «Тахрир аш-Шам» на севере провинции, которые в прошлом участвовали в чеченской операции против российской армии, обучают сторонников, используя свой опыт.
Боевики «Тахрир аш-Шам» продолжают арестовать боевиков ССА, принимавших участи в операции «Щит Ефрата» в городе Маарат аль-Нуман и ряде других районов провинции.
Боевики «Тахрир аш-Шам» организовали демонстрации в городе Идлиб и в деревнях Кафр Набель, Тальнамс и Даркуш; жители поддерживают группировку.
Провинция Ракка
Террористы «Исламского государства» опубликовали видео, на котором террорист-смертник на машине взрывается у позиций SDF в районе деревни Мазраат Аль-Ярмук.
SDF отбили у террористов «Исламского государства» три деревни к северу от города Ракки: Аль-Атшана, Аль-Малали и Тель Маас, сообщается в Twitter.
Ирак
Вертолет ВВС Ирака был сбит террористами «Исламского государства» в западном Мосуле, передает Аpnews.
* Организация запрещена на территории РФ.