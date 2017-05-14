Сирия новости 14 мая 07.00: САА взяла под контроль холм в Алеппо, в Хомсе обострился конфликт с ССА

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Сирия, 14 мая. Армия правительства Сирии взяла под контроль холм в районе авиабазы «Джирах» в Алеппо, в Хомсе обострился конфликт между ССА и правительственной армией. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): правительственная армия вернула контроль над Кабуном в Дамаске, вошла в Тишрин, заняла холм в районе авиабазы «Джирах» в Алеппо. В провинции Хомс идут столкновения с ССА**. САА развернула для борьбы с боевиками системы ПВО малой дальности, стремясь достичь перекрестка Аль-Танф у иракской границы в Хомсе.

«Исламское государство»: боевики штурмовали позиции HTS севернее лагеря в Дамаске, опубликовали видео, на котором террорист-смертник на машине взрывается у позиций SDF в Ракке. В Мосуле террористами был сбит вертолет ВВС Ирака.

Провинция Дамаск

Террористы «Исламского государства»* штурмовали позиции HTS севернее лагеря в Дамаске.

Сирийские правительственные войска взяли под контроль населенный пункт Кабун на северо-востоке от Дамаска.

Боевики из района Аль-Кабун, которые не хотят уезжать, могут урегулировать правовой статус и остаться там. Все остальные отправятся в Идлиб.

Армия правительства Сирии вошла в район Тишрин в Дамаске, саперы приступили к разминированию.

Один из боевиков признался, что работая с «Белыми касками», они занимались подделкой фактов для обвинения САА.

Боевики «Джейш аль-Ислам»***** сообщили, что по меньшей мере трое солдат армии правительства Сирии было убито во время столкновений в районе Тишрин в северо-восточном Дамаске.

Провинция Алеппо

Армия правительства Сирии взяла под контроль холм в районе авиабазы «Джирах».

#Syria #Aleppo Another Translation - #SAA captures al Maqali' hill overlooking al Jirah military airport in Eastern Aleppo countryside — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) May 13, 2017

Лагерь беженцев Зогхара в западном Джараблусе вырос в три раза за две недели из-за беженцев района Аль-Ваер.

Турецкая артиллерия ведет огонь по позициям SDF**** в Тель Рифате.

#Breaking

Turkish army is pounding Pkk positions in Tall Rifat with artillery.

Tsk Tel Rıfat'taki Pkk hedeflerine topçu atışı yapıyor. — . (@op_shield) May 13, 2017

Боевики «Ахрар аш-Шам» арестовали одного из командиров группировки «Джабхат Ансар аль-Ислам» (часть ССА) в городе Аль-Хара на северо-западе провинции по подозрению в связях с ИГ*. После этого между двумя группировками разгорелись вооруженные столкновения.

Провинция Хомс

Обострился конфликт между ССА и САА на востоке страны. Боевики используют «Грады», правительственная армия наносит авиаудары по конвоям и скоплением джихадистов в сирийской пустыне, сообщает портал Аlmasdarnews.

Армия правительства Сирии отбила у боевиков селение Ас-Саба Бияр и направляется к перекрестку Аль-Танф у иракской границы.

Армия правительства Сирии развернула для борьбы с боевиками системы ПВО малой дальности, стремясь достичь перекрестка Аль-Танф у иракской границы.

По информации Аlmasdarnews, несколько сирийских журналистов были тяжело ранены в результате атаки террористов «Исламского государства» на востоке провинции. Они были доставлены в полевой госпиталь для срочного лечения наряду с другими раненными.

Провинция Дейр эз-Зор

Солдаты армии правительства Сирии отразили очередную атаку террористов «Исламского государства», ликвидировав десять террористов в районе авиабазы Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

Сотни боевиков сложили оружие и сдались властям в населенном пункте Махаджа.

Провинция Идлиб

Сообщается, что боевики «Тахрир аш-Шам» на севере провинции, которые в прошлом участвовали в чеченской операции против российской армии, обучают сторонников, используя свой опыт.

Боевики «Тахрир аш-Шам» продолжают арестовать боевиков ССА, принимавших участи в операции «Щит Ефрата» в городе Маарат аль-Нуман и ряде других районов провинции.

Боевики «Тахрир аш-Шам» организовали демонстрации в городе Идлиб и в деревнях Кафр Набель, Тальнамс и Даркуш; жители поддерживают группировку.

Провинция Ракка

Террористы «Исламского государства» опубликовали видео, на котором террорист-смертник на машине взрывается у позиций SDF в районе деревни Мазраат Аль-Ярмук.

SDF отбили у террористов «Исламского государства» три деревни к северу от города Ракки: Аль-Атшана, Аль-Малали и Тель Маас, сообщается в Twitter.

SDF has liberated 3 villages from ISIS. North of Raqqa city.



al-Atshana (al-Shahna), Melalî and Tal Maaz. pic.twitter.com/ZUN40LJ9Xy — Afarin Mamosta (@AfarinMamosta) May 13, 2017

Ирак

Вертолет ВВС Ирака был сбит террористами «Исламского государства» в западном Мосуле, передает Аpnews.

* Организация запрещена на территории РФ.