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Весь мир
Путин призвал мир отказаться от воинственной риторики

Путин призвал мир отказаться от воинственной риторики

6:20  14 Мая 2017
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Путин призвал мир отказаться от воинственной риторики

Пекин, 14 мая. Президент РФ Владимир Путин обратился к мировому сообществу с призывом отказаться от воинственной риторики.

По словам российского главы, используя логику старых подходов нельзя решить ни одну актуальную проблему.

«Не будем забывать и о тех угрозах, которые несут региональные конфликты. Зоны застарелого противоречия, они сохраняются в очень многих местах в Евразии», — сказал Путин на открытии форума «Один пояс — один путь».Путин призвал мир отказаться от воинственной риторики

Он подчеркнул, что для того, чтобы развязать эти узлы, необходимо в первую очередь отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упреков.

Ирина Новикова
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