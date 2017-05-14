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Власти Египта отказались от инспекции аэропортов российскими специалистами

Власти Египта отказались от инспекции аэропортов российскими специалистами

6:01  14 Мая 2017
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Власти Египта отказались от инспекции аэропортов российскими специалистами

Москва, 14 мая. Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что власти Египта в мае не прислали приглашение российским специалистам для проведения проверок безопасности аэропортов.

«Приглашения не было», — сказал глава российского Минтранса.

Ранее источник в министерстве гражданской авиации Египта заявил, что египетская сторона практические закончила выполнение российских требований по повышению мер безопасности в египетских аэропортах.

Отмечается также, что глава министерства Шериф Фатхи подчеркнул, что египетские аэропорты полностью готовы к приему российских туристов и к восстановлению авиасообщения.

Ирина Новикова
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