Власти Египта отказались от инспекции аэропортов российскими специалистами

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Москва, 14 мая. Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что власти Египта в мае не прислали приглашение российским специалистам для проведения проверок безопасности аэропортов.

«Приглашения не было», — сказал глава российского Минтранса.

Ранее источник в министерстве гражданской авиации Египта заявил, что египетская сторона практические закончила выполнение российских требований по повышению мер безопасности в египетских аэропортах.

Отмечается также, что глава министерства Шериф Фатхи подчеркнул, что египетские аэропорты полностью готовы к приему российских туристов и к восстановлению авиасообщения.