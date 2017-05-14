Минобороны Японии: Ракета КНДР поднялась на высоту более 2000 км

В закладки

Скопировать

Токио, 14 мая. Министр обороны Японии Томоми Инада заявила, что предположительная высота полета ракеты, запущенной в субботу Северной Кореей, составляла 2000 километров.

«Мы предполагаем, что полет ракеты проходил на высоте, превышающей 2000 километров. Это мог быть новый тип ракеты», — сказала глава японского оборонного ведомства.

Напомним, что ранее правительство Японии оценило высоту полета ракеты КНДР примерно в 1000 километров.

Ранее Газета.ру сообщала, что 23.28 по московскому времени Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья. Ракета пролетела 800 км и упала в Японском море.