СМИ опубликовали фотографии атаки смертника на пост сирийской оппозиции в Ракке

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Ракка, 14 мая. Сирийские СМИ опубликовали фотографии атаки террориста-смертника на блокпост сирийских демократических сил на севере Ракки.

Сообщается, что снимки подрыва смертника были сделаны с беспилотного летательного аппарата.

По имеющейся информации, террорист смог пробраться к блокпосту сирийских демократических сил на территории Мазраат Аль-Ярмук в северной части Ракки, где он подорвал самодельное взрывное устройство или заминированный автомобиль.

Ранее Газета.ру сообщала, что отряды SDF при поддержке возглавляемой США коалиции продолжают продвигаться к Ракке, неофициальной столице боевиков ИГ* (запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.