Порошенко поздравил Украину и Португалию после финала «Евровидения»

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Киев, 14 мая. Президент Украины Петр Порошенко написал поздравление победителю международного музыкального конкурса «Евровидение-2017» португальскому певцу Сальвадору Собралу, а также поздравил свою страну с достойным проведением мероприятия.

«Поздравляю Португалию с победой и Украину с достойным проведением конкурса, — написал украинский глава в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Газета.ру сообщала, что победителем песенного конкурса «Евровидение», прошедшего в Киеве, стал португальский певец Сальвадор Собрал, исполнивший песню, написанную его сестрой.