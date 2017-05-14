Франция приветствовала взятие Табки сирийской оппозицией

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Дамаск, 14 мая. Власти Франции приветствовали взятие сирийского города Табка и его плотины поддерживаемыми США сирийскими демократическими силами.

В заявлении правительства говорится, что Табка является стратегическим населенным пунктом на пути к Ракке. Подчеркивается, что взятие Табки стало одним из ключевых шагов для скорого освобождения Ракки от боевиков экстремистской группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ).

Ранее Газета.ру сообщала, что отряды группировки «Демократические силы Сирии» (SDF) полностью отбили сирийский город Табка у боевиков группировки «Исламское государство».

* Организация запрещена на территории РФ.