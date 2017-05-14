Юрий Лоза прокомментировал победу Португалии на «Евровидении»
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Москва, 14 мая. Российский певец и композитор Юрий Лоза высоко оценил выступление участника от Португалии Сальвадора Собрала, победившего на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Киеве.
По словам Лозы, португалец сумел выразить с помощью выступления культуру своей страны.
«Он был абсолютно португальский, посмотрев этот номер, я понял, — вот такая она, португальская культура, такие у них композиторы и поэты, исполнители и аранжировщики. Я познакомился, как будто побывал в Португалии», — отметил композитор.
Лоза подчеркнул, что португальский народ является «большой и серьезной нацией, которая блюдет свою культуру».
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