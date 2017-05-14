Путин прибыл с двухдневным визитом в Китай

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Пекин, 14 мая. Российский лидер Владимир Путин прилетел в Китай на форум «Один пояс — один путь».

После приземления в аэропорте «Шоуду» глава государства отправился в Национальный конгресс-центр на открытие международного форума. В работе форума примут участие политики из почти 30 стран. В рамках церемонии открытия с приветственным словом выступят китайский лидер Си Цзиньпин, президент России, а также генсек Организации объединенных наций Антониу Гутерриш.

Российский лидер в рамках выступления на церемонии открытия расскажет, как Москва видит будущее экономики в Евразии, а также расскажет о перспективах развития транспортных маршрутов.