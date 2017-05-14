Минимум четыре человека погибли во время крушения поезда в Греции

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Салоники, 14 мая. Пресс-служба греческой железнодорожной компании TRAINOSE сообщила, что как минимум четыре человека стали жертвами крушения поезда «Афины-Салоники».

«Четыре пассажира погибли и пять получили ранения, в том числе машинист – ранен серьезно. Продолжается эвакуация пассажиров», — говорится в сообщении компании.

Сообщается, что катастрофа произошла в 21.45 (время совпадает с московским). В момент крушения в поезде находились 70 пассажиров. Состав по неизвестной на данный момент причине сошел с рельсов недалеко от станции Адендрос. Отмечается, что локомотив врезался в жилой дом.

Ранее Газета.ру сообщила, что в Греции сошел с рельсов пассажирский поезд, есть жертвы.