Украинская группа превзошла ожидания букмекеров на «Евровидении-2017»

В закладки

Скопировать

Киев, 14 мая. Группа O.Torvald, представлявшая Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение», прошедшем в Киеве, превзошла ожидания букмекеров.

Сообщается, что букмекеры прогнозировали украинским конкурсантам предпоследнее, 25-е место, однако музыканты смогли набрать 36 баллов и по итогам голосования получить 24-е место.

Напомним, что исполнители завершили выступление на «Евровидении» словами «Слава Украине».

Ранее Газета.ру сообщала, что победителем конкурса «Евровидение-2017» стал португальский исполнитель Сальвадор Собрал. На втором месте оказался участник из Болгарии Кристиан Костов.