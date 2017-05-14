В провинции Дамаск произошли новые столкновения между боевиками

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Дамаск, 14 мая. Новые столкновения между группировками джихадистов произошли в окрестностях столичного сирийского города Дамаск.

По имеющимся данным, обострение началось с наступательной операции запрещенной в России организации «Исламское государство»* против сирийской ячейки «Аль-Каиды» (террористическая организация, также запрещенная в РФ). Наиболее интенсивные столкновения прошли в лагере Ярмук.

Ранее Газета.ru сообщала о браке сотрудницы ФБР с террористом ИГИЛ*.

* Организация запрещена на территории РФ.