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Весь мир
Ракета, запущенная КНДР, поднялась на высоту более 1000 км

Ракета, запущенная КНДР, поднялась на высоту более 1000 км

3:05  14 Мая 2017
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Ракета, запущенная КНДР, поднялась на высоту более 1000 км

Пхеньян, 14 мая. Японские правительственные источники сообщили, что максимальная высота полета, достигнутая ракетой, запущенной в субботу Северной Кореей, составила более 1000 километров.

Согласно информации южнокорейского объединенного комитета начальников штабов, что КНДР провела новое испытание, предположительно, баллистической ракеты, которая преодолела около 700 километров и упала в море.

Отмечается, что снаряд упал вне эксклюзивной экономической зоны Японии.Ракета, запущенная КНДР, поднялась на высоту более 1000 км

Ранее Газета.ру сообщила, что Япония выразила протест в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР.

Ирина Новикова
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