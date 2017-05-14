Япония заявила протест КНДР в связи с испытанием ракеты

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Токио, 14 мая. Япония заявила Северной Корее протест в связи с испытаниями ракеты, упавшей накануне в воды Японского моря. Соответствующее заявление сделал глава правительства Японии Есихидэ Суга. Об этом сообщило агентство Киодо.

По информации агентства, протест был объявлен посредством дипломатических каналов Китая.

Накануне стало известно, что баллистическая ракета КНДР упала в Японском море, не достигнув исключительной экономической зоны Японии, - писала Газета.ru.