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Происшествия
СМИ сообщили об опасном сближении истребителя Су-27 с самолетом США над Черным морем

СМИ сообщили об опасном сближении истребителя Су-27 с самолетом США над Черным морем

2:48  14 Мая 2017
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СМИ сообщили об опасном сближении истребителя Су-27 с самолетом США над Черным морем

Москва, 14 мая. Американские СМИ, ссылающиеся на анонимного чиновника, сообщили, что истребитель Су-27 российских ВКС пролетел в опасной близости от самолета-разведчика США P-8 Poseidon над Черным морем.

Сообщается, что инцидент произошел в пятницу в 160 километрах от Крыма.

Согласно имеющейся информации, российский самолет пролетел в 12 метрах от американского.

Ранее Газета.ру сообщала, что 9 мая российский самолет Су-30 пролетел в шести метрах от американского разведчика, выполнявшего штатное задание.

Ирина Новикова
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