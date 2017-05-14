Сеул экстренно созывает собрание совбеза из-за пуска ракеты КНДР
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Сеул, 14 мая. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал созвать экстренное заседание совета национальной безопасности из-за нового ракетного испытания, проведенного в субботу в Северной Корее.
В заявлении президентской администрации говорится, что глава государства получил доклад секретаря по государственной безопасности незамедлительно после пуска ракеты в Северной Корее.
Ранее Газета.ру сообщала, что КНДР запустила неопознанный реактивный снаряд с полигона неподалеку от западного побережья страны.
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