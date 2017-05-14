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Украина
Зритель снял трусы перед Джамалой на «Евровидении» в Киеве

Зритель снял трусы перед Джамалой на «Евровидении» в Киеве

2:19  14 Мая 2017
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Зритель снял трусы перед Джамалой на «Евровидении» в Киеве

Киев, 14 мая. В ходе выступления украинской певицы Джамалы на конкурсе «Евровидение» в Киеве зритель с флагом Австралии выбежал на сцену, начал танцевать под музыку, а затем неожиданно снял трусы.

После этого охрана удалила нарушителя со сцены. Джамала не стала отвлекаться на этот инцидент, продолжив свое выступление.

Накануне стал известен победитель конкурса «Евровидение». Им стал представитель Португалии, — сообщала Газета.ru.

#джамала
Сергей Свазовский
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