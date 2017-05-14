Ракета КНДР упала в Японском море, пролетев 30 минут

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Токио, 14 мая. Запущенная Северной Кореей баллистическая ракета пролетела приблизительно 30 минут и приземлилась в Японском море. Об это сообщил глава правительства Японии Есихидэ Суга.

По его словам, действия КНДР стали безусловным нарушением норм международного права. Суга подчеркнул, что запуск ракеты нарушает ряд резолюций СБ ООН.

Генсек кабинета министров Японии также отметил, что баллистическая ракета КНДР не достигла исключительной экономической зоны страны восходящего Солнца. Морские суда не пострадали, — цитирует Газета.ru.