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Спорт
Василий Уткин заявил о завершении карьеры футбольного комментатора

Василий Уткин заявил о завершении карьеры футбольного комментатора

2:07  14 Мая 2017
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Василий Уткин заявил о завершении карьеры футбольного комментатора

Москва, 14 мая. Известный российский футбольный комментатор Василий Уткин заявил, что закончил карьеру.

«Это был мой последний репортаж на очень долгое время. Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного телекомментатора», — сказал спортивный журналист.

По словам Уткина, он будет искать новые профессиональные вызовы, говорится в материале Газеты.ру. 

Отметим, что последним матчем, на котором Уткин работал в качестве комментатора, стала встреча во втором дивизионе чемпионата Англии между командами «Фулхэм» и «Рединг».

Ирина Новикова
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