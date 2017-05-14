ИГ: группа боевиков нейтрализована при атаке на аэропорт Дейр эз-Зора

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Дейр эз-Зор, 14 мая. Министерство обороны Сирии сообщило, что по меньшей мере 10 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) были нейтрализованы во время атаки в районе города Дейр эз-Зор.

Сообщается, что в окрестностях военного аэропорта продолжаются интенсивные перестрелки. Ранее боевики сделали попытку прорвать линию обороны сирийских правительственных войск.

Известно, что в субботу вечером отряд джихадистов напал на позиции сирийской армии в районе кладбища к юго-западу от Дейр эз-Зора., однако нападение было отражено за несколько часов.

Напомним, что Дейр эз-Зор уже два года полностью осажден боевиками «Исламского государства»*

* Организация запрещена на территории РФ.